С 1 октября пропуск транспортных средств на участке границы «Нижанковичи» прекращается

Будет прекращено осуществление таможенных формальностей и пропуск транспортных средств по обоим направлениям на участке границы «Нижанковичи».

Источник фото: 24 канал / Łukasz Solski

По информации Государственной таможенной службы Украины, с целью подготовки к открытию пункта пропуска «Нижанковичи – Мальховице» с 1 октября будет прекращено осуществление таможенных формальностей и пропуск транспортных средств по обоим направлениям на участке границы «Нижанковичи» (Отдел таможенного №5 таможенного поста «Смольница» ).

Как отмечается, указанный участок границы предназначен для пропуска пустых транспортных средств коммерческого назначения, общей массой более 7,5 тонн, за исключением транспортных средств, перемещающих опасные вещества и автомобилей, приобретенных за границей, ввозимых в Украину для выпуска в свободное обращение.

«Строительство пункта пропуска "Нижанковичи - Мальховице" польская сторона планирует завершить до конца 2024 года. Данный проект предварительно предусматривает полосы движения легковых транспортных средств весом до 3,5 тонн», - объясняют в таможенной службе.

Будущий пункт пропуска будет находиться в Самборском районе.

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