З 1 жовтня пропуск транспортних засобів на ділянці кордону «Нижанковичі» припиняється

Буде припинено здійснення митних формальностей та пропуск транспортних засобів в обох напрямках на ділянці кордону «Нижанковичі».

Джерело фото: 24 канал / Łukasz Solski

За інформацією Державної митної служби України, з метою підготовки до відкриття пункту пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» з 1 жовтня буде припинено здійснення митних формальностей та пропуск транспортних засобів в обох напрямках на ділянці кордону «Нижанковичі» (Відділ митного №5 митного поста «Смільниця»).

Як зазначається, вказана ділянка кордону призначена для пропуску порожніх транспортних засобів комерційного призначення, загальною масою понад 7,5 тонн, за винятком транспортних засобів, які переміщують небезпечні речовини та автомобілів, придбаних за кордоном, що ввозяться в Україну для випуску у вільний обіг.

«Будівництво пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" польська сторона планує завершити до кінця 2024 року. Даний проект попередньо передбачає смуги руху для легкових транспортних засобів вагою до 3,5 тонн», - пояснюють у митній службі.

Майбутній пункт пропуску буде знаходитись у Самбірському районі.

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