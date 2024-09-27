Прокуратура повернула Києву землю вартістю понад 2,5 млн гривень

Незаконний власник повернув Києву земельну ділянку на проспекті Берестейському площею 0,1 га.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Прокуратура Києва через суд відновила право власності територіальної громади на земельну ділянку вартістю понад 2,5 млн гривень. Відповідну інформацію оприлюднила пресслужба Київської міської прокуратури.

За позовом Святошинської окружної прокуратури, незаконний власник повернув земельну ділянку, розташовану по проспекту Берестейському. Встановлено, що фізична особа отримала право власності на цю ділянку площею 0,1 га за підробленим судовим рішенням. У 2016 році земля була передана в приватну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку.

Суд підтримав позицію прокурорів і ухвалив рішення про повернення земельної ділянки в власність територіальної громади Києва. Наразі завдяки зусиллям окружної прокуратури рішення суду було успішно реалізовано, і право власності на землю зареєстровано за Київською міською радою.

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