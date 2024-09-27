У Маріуполі пʼятеро дітей підірвалися на боєприпасі, три дитини – у важкому стані

У Лівобережному районі міста пʼятеро дітей підірвалися на вибуховому пристрої.

Джерело фото: Маріупольська міська рада

У тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі у Лівобережному районі пʼятеро дітей підірвалися на вибуховому пристрої. Троє дітей перебувають у важкому стані. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

«Пʼятеро дітей підірвалися на боєприпасі у Маріуполі. Трагічна подія сталася у Лівобережному районі міста», - йдеться в повідомленні.

У міськраді зазначили, що від вибуху постраждали три дівчинки 10 та 13 років і два хлопчики 10 та 14 років. Три дитини перебувають у важкому стані. Двоє – у стані середньої тяжкості.

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