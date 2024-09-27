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У росії розбився гелікоптер із депутатом від «єдиної росії»

17:49, 27 вересня 2024
Депутат та бізнесмен летіли з риболовлі.
У росії розбився гелікоптер із депутатом від «єдиної росії»
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В росії сталася аварія приватного гелікоптера, на борту якого знаходилися депутат від партії «єдина росія» Сергій Сметанін та бізнесмен Олексій Семенов. Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на екстрені служби.

Гелікоптер Robinson 44 зник з радарів під Архангельськом. Спочатку було відомо, що на борту перебували двоє осіб, пізніше стало відомо про їх особи. Обидва загинули внаслідок аварії, їхні тіла виявилися сильно обгорілими.

Як зазначається, за два дні до трагедії чоловіки вилетіли з Архангельська до селища Єзевець на риболовлю. Після цього вони направилися до села Биче для заправки. Семенов встиг написати повідомлення дружині, в якому повідомив, що буде вдома через три години. Проте він так і не повернувся.

Дружина не зверталася до правоохоронців протягом доби, побоюючись, що їхній неузгоджений політ може призвести до неприємностей. Північно-Західна транспортна прокуратура підтвердила, що план польотів Robinson 44 не було направлено до центру організації повітряного руху, і наразі проводиться перевірка.

Гелікоптер було знайдено на відстані 5 кілометрів від села Биче, де він впав у болотистій місцевості.

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