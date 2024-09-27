У Львові створять новий агротехнологічний університет шляхом об’єдання двох вишів

Львівський національний університет природокористування приєднають до Львівськрнр національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
«Цим рішенням ми обʼєднуємо ресурси двох закладів і посилюємо спроможність новоствореного альянсу. Очікується, що буде створено конкурентоспроможний агротехнологічний університет на базі двох локацій: Львова і Дублян», – вказав він.
Міністр закликав ректорів «виходити з конкретними пропозиціями» щодо укрупнення університетів та брати участь у створенні «нової, ефективної мережі закладів вищої освіти».
«Будемо відвертими: мережа університетів, яка функціонує сьогодні, – неактуальна. Упродовж останніх десятиліть кількість випускників шкіл суттєво зменшується і продовжує зменшуватися.
Місцями ми буквально фінансуємо стіни закладів і пам’ять про їхні попередні досягнення, а не розвиток якості освіти в них тут і зараз. Успіх змін залежить від відповідальності та ініціативи. Найбільш вдалими, на нашу думку, є зміни, ініційовані самим колективом. Ці рішення потрібно ухвалювати швидко», – наголосив Лісовий.
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