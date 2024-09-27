У Львові створять новий агротехнологічний університет шляхом об’єдання двох вишів

Львівський національний університет природокористування приєднають до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького.

Львівський національний університет природокористування приєднають до Львівськрнр національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

«Цим рішенням ми обʼєднуємо ресурси двох закладів і посилюємо спроможність новоствореного альянсу. Очікується, що буде створено конкурентоспроможний агротехнологічний університет на базі двох локацій: Львова і Дублян», – вказав він.

Міністр закликав ректорів «виходити з конкретними пропозиціями» щодо укрупнення університетів та брати участь у створенні «нової, ефективної мережі закладів вищої освіти».

«Будемо відвертими: мережа університетів, яка функціонує сьогодні, – неактуальна. Упродовж останніх десятиліть кількість випускників шкіл суттєво зменшується і продовжує зменшуватися.

Місцями ми буквально фінансуємо стіни закладів і пам’ять про їхні попередні досягнення, а не розвиток якості освіти в них тут і зараз. Успіх змін залежить від відповідальності та ініціативи. Найбільш вдалими, на нашу думку, є зміни, ініційовані самим колективом. Ці рішення потрібно ухвалювати швидко», – наголосив Лісовий.

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