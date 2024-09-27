На Сумщині посадовець центру швидкого реагування заволодів залізобетонними плитами перекриттів

Залізобетонні плити перекриттів посадовець хотів використати для власних потреб.

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На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру на даний час вже колишньому заступнику начальника Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, після ліквідації Кашпурівського навчально-виховного комплексу Роменської районної ради співробітники зазначеного центру здійснювали демонтаж будівлі.

У квітні 2024 року заступник начальника центру наказав підлеглим перевезти 26 вживаних залізобетонних плит перекриттів, які демонтовані з приміщення школи, на приватну територію, щоб у подальшому використати для власних потреб.

Відповідно до висновку судової експертизи інтересам Роменської міської ради заподіяно матеріальної шкоди на суму 131 тис. грн.

За клопотанням слідчого та прокурора на зазначені плити рішенням суду накладено арешт.

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