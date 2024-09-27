Практика судів
  1. В Україні

На Сумщині посадовець центру швидкого реагування заволодів залізобетонними плитами перекриттів

21:03, 27 вересня 2024
Залізобетонні плити перекриттів посадовець хотів використати для власних потреб.
На Сумщині посадовець центру швидкого реагування заволодів залізобетонними плитами перекриттів
Фото ілюстративне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру на даний час вже колишньому заступнику начальника Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, після ліквідації Кашпурівського навчально-виховного комплексу Роменської районної ради співробітники зазначеного центру здійснювали демонтаж будівлі.

У квітні 2024 року заступник начальника центру наказав підлеглим перевезти 26 вживаних залізобетонних плит перекриттів, які демонтовані з приміщення школи, на приватну територію, щоб у подальшому використати для власних потреб.

Відповідно до висновку судової експертизи інтересам Роменської міської ради заподіяно матеріальної шкоди на суму 131 тис. грн.

За клопотанням слідчого та прокурора на зазначені плити рішенням суду накладено арешт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд призначив новим очільником Державного агентства відновлення Сергія Сухомлина

Кабмін призначив нового голову Держагентства відновлення замість Мустафи Найєма.

Рада суддів та Вища рада правосуддя виступили проти виплати суддям премій у 2025 році

У Раді суддів України запропонували збільшити на постійній основі базовий розмір посадового окладу судді місцевого суду хоча б до 35 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Євросоюз оштрафував Meta на 90 млн євро через зберігання паролів без захисту чи шифрування

Раніше компанію штрафували за те, що користувачі не отримують чіткої інформації про збір і використання їх даних у комерційних цілях.

Як з ВАКС намагаються зробити частину «конвеєру» у справі викривача-Кубракова і використати для легалізації дерибану державної землі

Вищий антикорупційний суд як «безмовний підписант»: якою НАБУ бачить роль ВАКС у справі за заявою викривача-Кубракова, і чому суд прагнуть використати для проштовхування інтересів столичного забудовника.

Працівникам Європарламенту підвищать зарплати до 15,2 тисяч євро, що більше, ніж у депутатів

Чиновникам планують підвищити зарплату до 15 234 євро на місяць — майже вдвічі більше, ніж отримують депутати Європарламенту.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва