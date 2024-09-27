На Сумщині запроваджують вакцинацію диких м’ясоїдних тварин для запобігання сказу

Державна комісія ініціює вакцинацію диких м’ясоїдних тварин на Сумщині.

Джерело фото: medicine.rayon.in.ua

На Сумщині громадам рекомендовано провести пероральну вакцинацію диких м’ясоїдних тварин для запобігання сказу. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Сумській обласній державній адміністрації, повідомляє Сумська ОВА.

Основною метою зустрічі стало обговорення осінньої кампанії з імунізації диких м’ясоїдних тварин у Сумській області в 2024 році. Як зазначили представники комісії, чисельність червоної лисиці в регіоні зросла, що може призвести до збільшення випадків сказу. Тому важливість профілактичної роботи з боку відповідних служб є надзвичайно актуальною.

Під час наради повідомили, що 26 березня 2024 року комісія визначила безпечні території для проведення вакцинації тварин. Тарас Савченко, член комісії, наголосив на важливості безпеки під час виконання вакцинальних заходів: «Це важливе питання для безпеки нашого населення. На жаль, на сьогодні через ворожі обстріли та замінованість частини територій, забезпечити виконання заходів із щеплення диких м’ясоїдних тварин на 100% досить складно. Тому звертаю увагу членів Державних надзвичайних протиепізоотичних комісій у районах Сумщини на важливість дотримання усіх правил безпеки під час виконання визначених заходів із вакцинації».

За даними Держпродспоживслужби Сумської області, у 2019 році в регіоні було зафіксовано 19 випадків сказу, а з початку 2024 року – вже 7 випадків у Роменському, Охтирському та Конотопському районах.

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