Апеляція ВАКС зняла арешт з рахунків адвоката Олексія Носова, який пропонував хабар $200 тисяч детективу НАБУ і прокурору САП

Суд скасував арешт з безготівкових коштів на рахунку його дружини та безготівкових коштів, що перебувають на рахунках самого Носова.

Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у складі частково задовольнила апеляційну скаргу на арешт майна адвоката Олексія Носова. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Так, суд скасував арешт з безготівкових коштів на рахунку його дружини та безготівкових коштів, що перебувають на рахунках самого Олексія Носова. Щодо іншого майна суд відмовив у знятті арешту.

Як повідомлялося, адвоката викрили на пропонуванні хабаря у розмірі 200 тисяч доларів детективу НАБУ і прокурору САП за передачу справи стосовно підзахисного до іншого органу досудового розслідування.

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