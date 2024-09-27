Апелляция ВАКС сняла арест со счетов адвоката Алексея Носова, предлагавшего взятку в $200 тысяч детективу НАБУ и прокурору САП

Суд отменил арест с безналичных средств на счете его жены и безналичных средств, находящихся на счетах Носова.

Коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу на арест имущества адвоката Алексея Носова. Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Так, суд отменил арест по безналичным средствам на счету его жены и безналичных средств, находящихся на счетах самого Алексея Носова. В отношении другого имущества суд отказал в снятии ареста.

Как сообщалось, адвоката разоблачили на предложении взятки в размере 200 тысяч долларов детективу НАБУ и прокурору САП за передачу дела в отношении подзащитного в другой орган досудебного расследования.

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