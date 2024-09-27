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На Сумщине вводят вакцинацию диких плотоядных животных для предотвращения бешенства

16:48, 27 сентября 2024
Государственная комиссия инициирует вакцинацию диких плотоядных животных на Сумщине.
На Сумщине вводят вакцинацию диких плотоядных животных для предотвращения бешенства
Источник фото: medicine.rayon.in.ua
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На Сумщине общинам рекомендовано провести пероральную вакцинацию диких плотоядных животных для предотвращения бешенства. Соответствующее решение было принято во время заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Сумской областной государственной администрации, сообщает Сумская ОГА.

Основной целью встречи стало обсуждение осенней кампании по иммунизации диких плотоядных животных в Сумской области в 2024 году. Как отметили представители комиссии, численность красной лисы в регионе возросла, что может привести к увеличению случаев бешенства. Поэтому важность профилактической работы со стороны соответствующих служб является чрезвычайно актуальной.

Во время совещания сообщили, что 26 марта 2024 года комиссия определила безопасные территории для проведения вакцинации животных. Тарас Савченко, член комиссии, отметил важность безопасности при выполнении вакцинальных мероприятий: «Это важный вопрос для безопасности нашего населения. К сожалению, на сегодня из-за вражеских обстрелов и заминированности части территорий, обеспечить выполнение мероприятий по прививке диких плотоядных животных на 100% достаточно сложно. Поэтому обращаю внимание членов Государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий в районах Сумщины на важность соблюдения всех правил безопасности при выполнении определенных мероприятий по вакцинации».

По данным Госпродпотребслужбы Сумской области, в 2019 году в регионе было зафиксировано 19 случаев бешенства, а с начала 2024 года - уже 7 случаев в Роменском, Ахтырском и Конотопском районах.

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