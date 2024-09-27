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В Сумской области чиновник центра быстрого реагирования завладел железобетонными плитами перекрытий

21:03, 27 сентября 2024
Железобетонные плиты перекрытий чиновник хотел использовать для собственных нужд.
В Сумской области чиновник центра быстрого реагирования завладел железобетонными плитами перекрытий
Фото иллюстративное
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В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении в настоящее время уже бывшему заместителю начальника Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, после ликвидации Кашпуровского учебно-воспитательного комплекса Роменского районного совета сотрудники указанного центра осуществляли демонтаж здания.

В апреле 2024 года заместитель начальника центра приказал подчиненным перевезти 26 б/у железобетонных плит перекрытий, которые демонтированы из помещения школы, на частную территорию, чтобы в дальнейшем использовать для собственных нужд.

Согласно заключению судебной экспертизы интересам Роменского городского совета причинен материальный ущерб на сумму 131 тыс. грн.

По ходатайству следователя и прокурора на указанные плиты решением суда наложен арест.

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прокуратура

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