Во Львове создадут новый агротехнологический университет путем объединения двух вузов

Львовский национальный университет природопользования присоединят Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого.

Львовский национальный университет природопользования присоединят к Львовскирнр национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени Степана Гжицкого. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.

«Этим решением мы объединяем ресурсы двух заведений и усиливаем способность вновь созданного альянса. Ожидается, что будет создан конкурентоспособный агротехнологический университет на базе двух локаций: Львова и Дублян», – указал он.

Министр призвал ректоров «выходить с конкретными предложениями» по укрупнению университетов и участвовать в создании «новой, эффективной сети высших учебных заведений».

«Будем откровенны: сеть университетов, которая функционирует сегодня – неактуальна. В последние десятилетия количество выпускников школ существенно уменьшается и продолжает уменьшаться.

Местами мы буквально финансируем стены заведений и память об их предыдущих достижениях, а не развитии качества образования у них здесь и сейчас. Успех перемен зависит от ответственности и инициативы. Наиболее удачными, по нашему мнению, изменения, инициированные самим коллективом. Эти решения нужно принимать быстро», – подчеркнул Лисовой.

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