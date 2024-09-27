В россии разбился вертолет с депутатом от «единой россии»

Депутат и бизнесмен летели с рыбалки.

В россии произошла авария частного вертолета, на борту которого находились депутат от партии «единая россия» Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семенов. Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на экстренные службы.

Вертолет Robinson 44 исчез с радаров под Архангельском. Сначала было известно, что на борту находились два человека, позже стало известно об их личностях. Оба погибли в результате аварии, их тела оказались сильно обгоревшими.

Как отмечается, за два дня до трагедии мужчины вылетели из Архангельска в поселок Езевец на рыбалку. После этого они направились в село Бычье для заправки. Семенов успел написать сообщение жене, в котором сообщил, что будет дома через три часа. Однако он так и не вернулся.

Жена не обращалась к правоохранителям в течение суток, опасаясь, что их несогласованный полет может привести к неприятностям. Северо-Западная транспортная прокуратура подтвердила, что план полетов Robinson 44 не был направлен в центр организации воздушного движения, и в настоящее время проводится проверка.

Вертолет был найден на расстоянии 5 километров от села Бычье, где он упал в болотистой местности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.