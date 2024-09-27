В Мариуполе пятеро детей подорвались на боеприпасе, три ребенка – в тяжелом состоянии

В Левобережном районе города пятеро детей подорвались на взрывном устройстве.

Источник фото: Мариупольский городской совет

Во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе в Левобережном районе пятеро детей подорвались на взрывном устройстве. Трое детей находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

«Пятеро детей подорвались на боеприпасе в Мариуполе. Трагическое событие произошло в Левобережном районе города», – говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что от взрыва пострадали три девочки 10 и 13 лет и два мальчика 10 и 14 лет. Три ребенка находятся в тяжелом состоянии. Двое – в состоянии средней тяжести.

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