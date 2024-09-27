Прокуратура вернула Киеву землю стоимостью более 2,5 млн гривен

Незаконный владелец вернул Киеву земельный участок на проспекте Берестейском площадью 0,1 га.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Прокуратура Киева через суд восстановила право собственности территориальной общины на земельный участок стоимостью более 2,5 млн гривен. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По иску Святошинской окружной прокуратуры, незаконный владелец вернул земельный участок, расположенный по проспекту Берестейскому. Установлено, что физическое лицо получило право собственности на этот участок площадью 0,1 га по поддельному судебному решению. В 2016 году земля была передана в частную собственность для строительства и обслуживания жилого дома.

Суд поддержал позицию прокуроров и принял решение о возвращении земельного участка в собственность территориальной общины Киева. Сейчас благодаря усилиям окружной прокуратуры решение суда было успешно реализовано, и право собственности на землю зарегистрировано за Киевским городским советом.

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