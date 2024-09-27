Як оновити статус про військову службу в Армія+, – інструкція від Міноборони

Військові можуть генерувати номери заявок для оновлення даних.

Джерело фото: ukrinform

У Міноборони України анонсували нову функцію в оновленій версії мобільного застосунку Армія+, що дозволяє військовим оновлювати свої дані про військову службу.

З новою функцією користувачі зможуть генерувати номер заявки для подальшого моніторингу статусу оновлення своїх даних. Ось як працює процес:

Завантажте або оновіть застосунок та авторизуйтеся.

Якщо ваші дані відсутні в реєстрі, на екрані з'явиться повідомлення: «Ми не знайшли даних про вашу військову службу». У такому випадку натисніть на опцію «Я точно чинний військовий».

Заповніть форму, зазначивши необхідну інформацію, і надішліть її.

Після цього ви отримаєте номер заявки, за яким зможете відстежувати її статус, а також очікувати сповіщення про результат.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», цифрова команда Міністерства оборони так і не змогла втілити автоматичний обмін даними між ТЦК та реєстрами, в яких містяться дані стосовно встановлення особі інвалідності. Як випливає з рішення суду, якщо чоловіку встановлено інвалідність, йому доведеться самостійно їхати до ТЦК і повідомляти про це. Якщо він не зробить це протягом 7 днів після встановлення МСЕК групи інвалідності, то отримає штраф від ТЦК - від 17 тисяч грн.

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