Як оновити статус про військову службу в Армія+, – інструкція від Міноборони

У Міноборони України анонсували нову функцію в оновленій версії мобільного застосунку Армія+, що дозволяє військовим оновлювати свої дані про військову службу.
З новою функцією користувачі зможуть генерувати номер заявки для подальшого моніторингу статусу оновлення своїх даних. Ось як працює процес:
Як раніше писала «Судово-юридична газета», цифрова команда Міністерства оборони так і не змогла втілити автоматичний обмін даними між ТЦК та реєстрами, в яких містяться дані стосовно встановлення особі інвалідності. Як випливає з рішення суду, якщо чоловіку встановлено інвалідність, йому доведеться самостійно їхати до ТЦК і повідомляти про це. Якщо він не зробить це протягом 7 днів після встановлення МСЕК групи інвалідності, то отримає штраф від ТЦК - від 17 тисяч грн.
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