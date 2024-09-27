Как обновить статус о военной службе в Армия+, – инструкция от Минобороны

В Минобороны Украины анонсировали новую функцию в обновленной версии мобильного приложения Армия+, позволяющую военным обновлять свои данные о военной службе.
С новой функцией пользователи смогут генерировать номер заявки для дальнейшего мониторинга статуса обновления своих данных. Вот как работает процесс:
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», цифровая команда Министерства обороны так и не смогла реализовать автоматический обмен данными между ТЦК и реестрами, в которых содержатся данные по установлению лицу инвалидности. Как следует из решения суда, если мужчине установлена инвалидность, ему придется самостоятельно ехать в ТЦК и сообщать об этом. Если он не сделает это в течение 7 дней после установления МСЭК группы инвалидности, получит штраф от ТЦК - от 17 тысяч грн.
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