Как обновить статус о военной службе в Армия+, – инструкция от Минобороны

Военные могут генерировать номера заявок для обновления данных.

Источник фото: ukrinform

В Минобороны Украины анонсировали новую функцию в обновленной версии мобильного приложения Армия+, позволяющую военным обновлять свои данные о военной службе.

С новой функцией пользователи смогут генерировать номер заявки для дальнейшего мониторинга статуса обновления своих данных. Вот как работает процесс:

Загрузите или обновите приложение и авторизуйтесь.

Если ваши данные отсутствуют в реестре, на экране появится сообщение: «Мы не нашли данных о вашей военной службе». В таком случае нажмите на опцию «Я точно действующий военный».

Заполните форму, указав необходимую информацию, и отправьте ее.

После этого вы получите номер заявки, по которому сможете отслеживать ее статус, а также ожидать оповещения о результате.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», цифровая команда Министерства обороны так и не смогла реализовать автоматический обмен данными между ТЦК и реестрами, в которых содержатся данные по установлению лицу инвалидности. Как следует из решения суда, если мужчине установлена ​​инвалидность, ему придется самостоятельно ехать в ТЦК и сообщать об этом. Если он не сделает это в течение 7 дней после установления МСЭК группы инвалидности, получит штраф от ТЦК - от 17 тысяч грн.

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