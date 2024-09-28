Чоловік з дружиною та «сестрою», від якої він мав 2 дітей, хотіли виїхати за кордон — деталі заплутаної історії

Чоловік уклав з жінкою з інвалідністю фіктивний шлюб, щоб виїхати за кордон.

Фото: dpsu.gov.ua

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що прикордонники Ізмаїльського загону виявили чоловіка та жінку з ознаками фіктивного шлюбу.

Зазначається, що обраниця 31-річного чоловіка, жителя Одещини, на 9 років старша від нього та має інвалідність.

«Цікавим у цьому випадку є те, що разом з ними в автівці їхала 28-річна жінка, яку він представив як свою двоюрідну сестру. Але як з’ясували прикордонники, остання перебувала із ним в цивільному шлюбі і вони навіть мають двох дітей», - повідомили прикордонники та додали, що «подружжя» за документами нічогісінько не знали один про одного.

Про виявлення ознак кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», прикордонники направили повідомлення до Ізмаїльського районного відділу Національної поліції України.

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