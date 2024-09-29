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Обпік та побив — на Закарпатті чоловік закатував до смерті колишню дружину

09:08, 29 вересня 2024
Чоловік під дією наркотиків знущався з колишньої дружиною, в результате чого вона померла у лікарні.
Обпік та побив — на Закарпатті чоловік закатував до смерті колишню дружину
Фото: Закарпатська обласна прокуратура
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У Мукачеві на Закарпатті судитимуть 37-річного місцевого жителя, обвинуваченого у завданні тяжких тілесних ушкоджень колишній дружині, що спричинили її смерть. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Під час конфлікту, чоловік, перебуваючи під дією наркотиків, знущався з жінки: наносив множинні удари, обпік її розжареною кочергою та спричинив черепно-мозкову травму й переломи.

Ушкодження мали характер особливого мучення. Незважаючи на стан потерпілої, чоловік не надав допомоги, і вона померла від травм у лікарні.

Мукачівець вже судимий раніше за вчинення насильницьких злочинів проти колишньої дружини. Також у судах розглядають провадження щодо обвинувачення його у хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю і боєприпасами.

Зараз чоловік продовжує перебувати під вартою без права на заставу.

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