Обжег и избил — на Закарпатье мужчина замучил до смерти бывшую жену

Мужчина под действием наркотиков издевался над бывшей женой, в результате чего она умерла в больнице.

В Мукачево на Закарпатье будут судить 37-летнего местного жителя, обвиняемого в нанесении тяжких телесных повреждений бывшей жене, повлекшим ее смерть. Об этом сообщает областная прокуратура.

Во время конфликта мужчина, находясь под действием наркотиков, издевался над женщиной: наносил множественные ушибы, обжег ее раскаленной кочергой и причинил черепно-мозговую травму и переломы.

Повреждения носили характер особой муки. Несмотря на состояние потерпевшей, мужчина не оказал помощи, и она скончалась от травм в больнице.

Мукачевец ранее уже судимый за совершение насильственных преступлений против бывшей жены. Также в судах рассматривают производство по обвинению его в хулиганстве и незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

Сейчас мужчина продолжает находиться под стражей без права на залог.

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