Практика судов
  1. В Украине

Обжег и избил — на Закарпатье мужчина замучил до смерти бывшую жену

09:08, 29 сентября 2024
Мужчина под действием наркотиков издевался над бывшей женой, в результате чего она умерла в больнице.
Обжег и избил — на Закарпатье мужчина замучил до смерти бывшую жену
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Мукачево на Закарпатье будут судить 37-летнего местного жителя, обвиняемого в нанесении тяжких телесных повреждений бывшей жене, повлекшим ее смерть. Об этом сообщает областная прокуратура.

Во время конфликта мужчина, находясь под действием наркотиков, издевался над женщиной: наносил множественные ушибы, обжег ее раскаленной кочергой и причинил черепно-мозговую травму и переломы.

Повреждения носили характер особой муки. Несмотря на состояние потерпевшей, мужчина не оказал помощи, и она скончалась от травм в больнице.

Мукачевец ранее уже судимый за совершение насильственных преступлений против бывшей жены. Также в судах рассматривают производство по обвинению его в хулиганстве и незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

Сейчас мужчина продолжает находиться под стражей без права на залог.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Уровень профессиональной подготовки многих кандидатов на должности судей вызывает обеспокоенность – Высший совет правосудия

В Высшем совете правосудия сообщили, что обеспокоены тем, как судьи из числа участников отбора 2017 года будут осуществлять правосудие.

Если штраф за неявку по повестке заплатит 100 тысяч граждан, это даст в бюджет от 1,7 млрд до 2,55 млрд грн

Можно ли штрафами за неявку по повестке в ТЦК пополнить бюджет.

Послы стран G7 попросили Офис Президента проверить, как украинские суды тратят бюджетные деньги, а Офис Президента согласился – Государственная аудиторская служба

В Государственной аудиторской службе рассказали, почему вдруг начались проверки десятков судов и отметили, что этот вопрос уже согласован с Верховным Судом.

Привлекательность профессии судьи первой инстанции с точки зрения заработной платы проигрывает даже государственному сектору – ВККС

В ВККС размышляют, как сделать отбор на должности судей судов первой инстанции привлекательным для юристов-профессионалов.

Судья может размещать и комментировать в соцсетях только ту информацию, использование которой не наносит вреда авторитету судьи и судебной власти – Кодекс судейской этики

Судья должен избегать публичных комментариев относительно находящихся в производстве дел – что прописали в Кодексе судейской этики.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду