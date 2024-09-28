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Мужчина с женой и «сестрой», от которой он имел 2 детей, хотели уехать за границу — детали запутанной истории

23:57, 28 сентября 2024
Мужчина заключил с женщиной с инвалидностью фиктивный брак, чтобы уехать за границу.
Мужчина с женой и «сестрой», от которой он имел 2 детей, хотели уехать за границу — детали запутанной истории
Фото: dpsu.gov.ua
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Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что пограничники Измаильского отряда обнаружили мужчину и женщину с признаками фиктивного брака.

Отмечается, что избранница 31-летнего мужчины, жителя Одесщины, на 9 лет старше его и имеет инвалидность.

«Интересно в этом случае то, что вместе с ними в автомобиле ехала 28-летняя женщина, которую он представил как свою двоюродную сестру. Но как выяснили пограничники, последняя состояла с ним в гражданском браке и у них даже двое детей», - сообщили пограничники и добавили, что «супруги» за документами ничего не знали друг о друге.

Об обнаружении признаков уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», пограничники направили сообщение в Измаильский районный отдел Национальной полиции Украины.

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