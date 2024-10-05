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Контрабандисти сховали 300 пачок цигарок у колесах вантажного потяга

07:36, 5 жовтня 2024
Прикордонники викрили контрабанду цигарок на 18 тисяч гривень.
Контрабандисти сховали 300 пачок цигарок у колесах вантажного потяга
Джерело фото: ДПСУ
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Прикордонники виявили спробу контрабанди цигарок у вантажному потязі. Як повідомили в Державній прикордонній службі України, у порожнинах колісних пар вагонів було заховано 300 пачок безакцизних тютюнових виробів.

Вартість конфіскованого товару оцінюється у 18 тисяч гривень. Наразі тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до організації контрабанди, а вилучену продукцію передали митним органам для подальшого розслідування.

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