Практика судов
  1. В Украине

Контрабандисты спрятали 300 пачек сигарет в колесах грузового поезда

07:36, 5 октября 2024
Пограничники разоблачили контрабанду сигарет на 18 тысяч гривен.
Контрабандисты спрятали 300 пачек сигарет в колесах грузового поезда
Источник фото: ГПСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пограничники обнаружили попытку контрабанды сигарет в грузовом поезде. Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, в полостях колесных пар вагонов было спрятано 300 пачек безакцизных табачных изделий.

Стоимость конфискованного товара оценивается в 18 тысяч гривен. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к организации контрабанды, а изъятую продукцию передали таможенным органам для дальнейшего расследования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Первый день тестирования кандидатов на должности судей апелляционных судов – проблемы и нюансы

«Судебно-юридическая газета» поинтересовалась, как будущие судьи апелляционных судов преодолевали первый этап конкурса.

Запрет подозреваемому на общение: кто вправе его определять

Делегирование следственным судьей детективам и прокурорам исключительного права суда определять лиц, с которыми подозреваемому запрещено общаться, нарушает Конституцию и Конвенцию – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Стоимость процесса оптимизации судов только на Закарпатье выросла в десять раз – Комитет Верховной Рады

Реальная стоимость укрупнения судов может быть еще больше.

Тестирование в апелляции – известны результаты за 4 октября

Не набрали проходной балл 5 кандидатов, а еще 6 не явились.

Роксолана Підласа пояснила, за яким механізмом Україна може отримати обіцяні G7 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф

Якщо ситуація буде така, яка вона є у вересні 2024 року, то я вважаю, що ми повинні розділити ці $50 млрд на два роки – Роксолана Підласа.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Жук
    Руслан Жук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Елла Катаєва
    Елла Катаєва
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Оксана Блажівська
    Оксана Блажівська
    суддя Господарського суду міста Києва