Контрабандисты спрятали 300 пачек сигарет в колесах грузового поезда

Пограничники разоблачили контрабанду сигарет на 18 тысяч гривен.

Источник фото: ГПСУ

Пограничники обнаружили попытку контрабанды сигарет в грузовом поезде. Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, в полостях колесных пар вагонов было спрятано 300 пачек безакцизных табачных изделий.

Стоимость конфискованного товара оценивается в 18 тысяч гривен. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к организации контрабанды, а изъятую продукцию передали таможенным органам для дальнейшего расследования.

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