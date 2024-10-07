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У Харкові затримали ворожу інформаторку, яка зливала координати локацій Сил оборони

17:27, 7 жовтня 2024
Інформаторка рф працювала у сфері громадського транспорту.
У Харкові затримали ворожу інформаторку, яка зливала координати локацій Сил оборони
Фото: СБУ
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Служба безпеки затримала у Харкові ворожу інформаторку, яка зливала рф локації Сил оборони.

Йдеться про місця зосередження та маршрути руху українських захисників, а також місця їх тимчасового перебування, зазначили в СБУ.

Ворожою поплічницею виявилася 44-річна місцева жителька, яка працює у сфері громадського транспорту. 

Під час виконання службових обов'язків жінка приховано фіксувала час та місця, де перебували військовослужбовці окремих підрозділів ЗСУ.

У режимі онлайн вона готувала текстові повідомлення із зазначенням локацій Сил оборони.

Потім зловмисниця публікувала закриті відомості у Телеграм-каналі, який російські спецслужби використовували для збирання розвідданих про дислокацію підрозділів ЗСУ.

Їй оголосили підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі інформаторка перебуває під вартою без права внесення застави. 

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