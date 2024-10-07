В Харькове задержали вражеского информатора, которая сливала координаты локаций Сил обороны

Информатор рф работала в сфере общественного транспорта.

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Служба безопасности задержала в Харькове вражеского информатора, которая сливала рф локации Сил обороны.

Речь идет о местах сосредоточения и маршрутах движения украинских защитников, а также о местах их временного пребывания, отметили в СБУ.

Вражеской приспешницей оказалась 44-летняя местная жительница, работающая в сфере общественного транспорта.

Во время исполнения служебных обязанностей женщина скрыто фиксировала время и места, где находились военнослужащие отдельных подразделений ВСУ.

В режиме онлайн она готовила текстовые сообщения с указанием локаций Сил обороны.

Затем злоумышленница публиковала закрытые сведения в Телеграм-канале, используемом российскими спецслужбами для сбора разведданных о дислокации подразделений ВСУ.

Ей объявили подозрение по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении и расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности).

В настоящее время она находится под стражей без права внесения залога.

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