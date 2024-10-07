Практика судов
  1. В Украине

В Харькове задержали вражеского информатора, которая сливала координаты локаций Сил обороны

17:27, 7 октября 2024
Информатор рф работала в сфере общественного транспорта.
В Харькове задержали вражеского информатора, которая сливала координаты локаций Сил обороны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности задержала в Харькове вражеского информатора, которая сливала рф локации Сил обороны.

Речь идет о местах сосредоточения и маршрутах движения украинских защитников, а также о местах их временного пребывания, отметили в СБУ.

Вражеской приспешницей оказалась 44-летняя местная жительница, работающая в сфере общественного транспорта.

Во время исполнения служебных обязанностей женщина скрыто фиксировала время и места, где находились военнослужащие отдельных подразделений ВСУ.

В режиме онлайн она готовила текстовые сообщения с указанием локаций Сил обороны.

Затем злоумышленница публиковала закрытые сведения в Телеграм-канале, используемом российскими спецслужбами для сбора разведданных о дислокации подразделений ВСУ.

Ей объявили подозрение по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении и расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности).

В настоящее время она находится под стражей без права внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Артема Дмитрука и Андрея Одарченко исключат из состава комитетов

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отзыве нардепов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко из состава соответствующих комитетов.

Комитет рекомендовал принять в целом законопроект об ответственности военных командиров за определенные преступления подчиненных

Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект об ответственности командиров за преступления подчиненных.

Комитет одобрил финальную версию законопроекта об освобождении коррупционеров от тюрьмы путем соглашений со следствием

Принятие законопроекта об освобождении коррупционеров от тюрьмы путем соглашений со следствием поддерживают международные партнеры, НАБУ и САП.

Перерегистрировать автомобиль Тесла, указав в договоре стоимость в 10 тысяч грн, будет невозможно – Кабмин принял постановление

Если в договоре купли-продажи, оформленном в торговой организации, будет указана заниженная стоимость авто, работник сервисного центра МВД откажет в предоставлении услуги, а материалы будут направлены в правоохранительные органы и налоговую службу.

Сергей Ионушас с коллегами считают, что, снизив штраф до 8500 грн, они простимулируют 6 млн граждан внести свои данные в Реестр военнообязанных

Нардепы предлагают дать возможность мужчинам, которые до сих пор не уточнили данные – а таких около 6 млн, оплатить 8500 грн путем самостоятельного инициирования процесса рассмотрения дела и наложения на себя штрафа через Резерв+.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва