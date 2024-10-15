СБУ затримала зрадника, який під час боїв за Часів Яр наводив російську артилерію на свою бригаду

За даними СБУ, у 2023 році контрактник був дистанційно завербований кадровим співробітником фсб.

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На Донеччині військова контррозвідка Служби безпеки України затримала російського агента. Ним виявився 22-річний оператор безпілотних систем однієї з бойових бригад ЗСУ, яка тримає оборону на Краматорському напрямку.

За даними СБУ, у 2023 році контрактник був дистанційно завербований кадровим співробітником фсб.

«За матеріалами справи, зрадник «зливав» ворожому спецслужбісту локації свого підрозділу БпЛА, який займався коригуванням вогню по рашистах, що атакували Часів Яр», — йдеться у повідомленні.

Окупанти планували використати цю інформацію для ударів по позиціях українських дронщиків, які заважали прориву військ рф до міста.

Також агент намагався передати фсб координати інших підрозділів ЗСУ в районі Часового Яру.

Військові контррозвідники СБУ завчасно викрили зрадника і завдяки цьому запобігли ворожим ударам по локаціях українських військ. Після документування злочинних дій російського агента було затримано.

«За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в російських Телеграм-каналах, де підтримував війну рф проти України», — вказали в Службі.

Так, під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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