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Google використовуватиме електроенергію з малих ядерних реакторів для підтримки ШІ

15:43, 15 жовтня 2024
Для Google інтеграція SMR у свій портфель екологічно чистих джерел енергії необхідна для підтримки технологій штучного інтелекту.
Google використовуватиме електроенергію з малих ядерних реакторів для підтримки ШІ
Джерело фото: Arthur Osipyan / Unsplash
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Техногігант Google підписав угоду з компанією Kairos Power про купівлю ядерної енергії. Як йдеться у блозі Google, це перша в світі корпоративна угода про купівлю ядерної енергії від кількох малих модульних реакторів (SMR), які розроблятиме Kairos Power.

Зазначається, що на початковому етапі роботи планується швидко й безпечно запустити перший SMR до 2030 року, а потім розгорнути додаткові реактори до 2035 року.

Мета проєкту – забезпечити до 500 МВт нової безвуглецевої енергії для енергосистеми США, йдеться у повідомленні.

Для Google інтеграція SMR у свій портфель екологічно чистих джерел енергії необхідна, зокрема, і для підтримки технологій штучного інтелекту.  

«Ця угода є частиною наших зусиль з розробки та комерціалізації широкого портфоліо передових екологічно чистих технологій електроенергії для живлення наших глобальних центрів обробки даних і офісів», - зазначили там.

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