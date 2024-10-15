Google будет использовать электроэнергию из малых ядерных реакторов для поддержки ИИ

Для Google интеграция SMR в свой портфель экологически чистых источников энергии необходима для поддержки технологий искусственного интеллекта.

Источник фото: Arthur Osipyan / Unsplash

Техногигант Google подписал соглашение с компанией Kairos Power о покупке ядерной энергии. Как сообщается в блоге Google, это первое в мире корпоративное соглашение о покупке ядерной энергии от нескольких малых модульных реакторов (SMR), которые будет разрабатывать Kairos Power.

Отмечается, что на начальном этапе работы планируется быстро и безопасно запустить первый SMR к 2030 году, а затем развернуть дополнительные реакторы к 2035 году.

Цель проекта – обеспечить до 500 МВт новой безуглеродной энергии для энергосистемы США, говорится в сообщении.

Для Google интеграция SMR в свой портфель экологически чистых источников энергии необходима, в частности, и для поддержки технологий искусственного интеллекта.

«Это соглашение является частью наших усилий по разработке и коммерциализации широкого портфолио передовых экологически чистых технологий электроэнергии для питания наших глобальных центров обработки данных и офисов», - отметили там.

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