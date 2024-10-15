СБУ задержала предателя, который во время боев ха Часов Яр наводил российскую артиллерию на свою бригаду

По данным СБУ, в 2023 году контрактник был дистанционно завербован кадровым сотрудником фсб.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Донецкой области военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала российского агента. Им оказался 22-летний оператор беспилотных систем одной из боевых бригад ВСУ, которая держит оборону на Краматорском направлении.

По данным СБУ, в 2023 году контрактник был дистанционно завербован кадровым сотрудником фсб.

«По материалам дела, предатель «сливал» вражескому спецслужбу локации своего подразделения БпЛА, который занимался корректировкой огня по атакующим Часов Яр рашистам», — говорится в сообщении.

Оккупанты планировали использовать эту информацию для ударов по позициям украинских дронщиков, которые мешали прорыву войск рф в город.

Также агент пытался передать фсб координаты других подразделений ВСУ в районе Часового Яра.

Военные контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили предателя и благодаря этому предотвратили вражеские удары по локациям украинских войск. После документирования преступных действий российский агент был задержан.

«По данным следствия, фигурант попал в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских комментариев в российских Телеграмм-каналах, где поддерживал войну рф против Украины», — указали в Службе.

Так, во время обысков у задержанного изъяты мобильные телефоны с поличным на врага.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.