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Уряд пропонує розширити програму безкоштовного навчання за ваучерами

18:16, 15 жовтня 2024
Ваучери планують надавати переселенцям, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю, безробітним та особам старше 35 років.
Уряд пропонує розширити програму безкоштовного навчання за ваучерами
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В Україні планують розширити програму безкоштовного навчання за ваучерами. Кабінет міністрів схвалив законопроект про підвищення конкурентоспроможності на ринку праці шляхом професійного навчання. Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документом пропонується надати право переселенцям працездатного віку та особам з інвалідністю отримати ваучер на навчання без врахування вимоги щодо відсутності підходящої роботи.

Уряд також пропонує надавати ваучери на безкоштовне навчання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни незалежно від дня звільнення.

Крім того, пропонується надавати ваучери особам віком старше 35 років, а безробітним, які проходять професійне навчання за направленням центру зайнятості, допомогу в період професійної підготовки.

Передбачається розширити перелік видів соціальних послуг, доповнивши його послугою «оцінювання і визнання результатів навчання (зокрема, здобутих шляхом неформальної чи інформальної освіти), присвоєння/підтвердження відповідних професійних та часткових професійних кваліфікацій для зареєстрованих безробітних».

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уряд Кабінет Міністрів України

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