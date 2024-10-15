Уряд пропонує розширити програму безкоштовного навчання за ваучерами

Ваучери планують надавати переселенцям, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю, безробітним та особам старше 35 років.

В Україні планують розширити програму безкоштовного навчання за ваучерами. Кабінет міністрів схвалив законопроект про підвищення конкурентоспроможності на ринку праці шляхом професійного навчання. Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документом пропонується надати право переселенцям працездатного віку та особам з інвалідністю отримати ваучер на навчання без врахування вимоги щодо відсутності підходящої роботи.

Уряд також пропонує надавати ваучери на безкоштовне навчання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни незалежно від дня звільнення.

Крім того, пропонується надавати ваучери особам віком старше 35 років, а безробітним, які проходять професійне навчання за направленням центру зайнятості, допомогу в період професійної підготовки.

Передбачається розширити перелік видів соціальних послуг, доповнивши його послугою «оцінювання і визнання результатів навчання (зокрема, здобутих шляхом неформальної чи інформальної освіти), присвоєння/підтвердження відповідних професійних та часткових професійних кваліфікацій для зареєстрованих безробітних».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.