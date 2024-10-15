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Правительство предлагает расширить программу бесплатного обучения по ваучерам

18:16, 15 октября 2024
Ваучеры планируют предоставлять переселенцам, участникам боевых действий, лицам с инвалидностью, безработным и старше 35 лет.
Правительство предлагает расширить программу бесплатного обучения по ваучерам
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В Украине планируется расширить программу бесплатного обучения по ваучерам. Кабинет министров одобрил законопроект о повышении конкурентоспособности на рынке труда путем профессионального обучения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ предлагает предоставить право переселенцам трудоспособного возраста и лицам с инвалидностью получить ваучер на обучение без учета требования об отсутствии подходящей работы.

Правительство также предлагает предоставлять ваучеры на бесплатное обучение участникам боевых действий и лицам с инвалидностью в результате войны независимо от дня увольнения.

Кроме того, предлагается предоставлять ваучеры лицам старше 35 лет, а безработным, которые проходят профессиональное обучение по направлению центра занятости, помощь в период профессиональной подготовки.

Предполагается расширить список видов социальных услуг, дополнив его услугой «оценка и признание результатов обучения (в частности, полученных путем неформального или информационного образования), присвоение/подтверждение соответствующих профессиональных и частичных профессиональных квалификаций для зарегистрированных безработных».

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правительство Кабинет Министров Украины

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