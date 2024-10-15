Практика судов
  1. В мире

ЕС начал фактические переговоры о членстве с Албанией

16:08, 15 октября 2024
Албания демонстрирует хорошие результаты в процессе вступления в ЕС, – венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
ЕС начал фактические переговоры о членстве с Албанией
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Люксембурге 15 октября состоялось второе заседание Конференции по вступлению в ЕС с Албанией на уровне министров. Это фактическое начало переговоров о членстве страны в блоке. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.

Отмечается, что встреча открыла переговоры с Албанией по Кластеру 1: Основы, включая следующие сферы и разделы переговоров:

  • функционирование демократических институтов;
  • реформа государственного управления;
  • судебная власть и фундаментальные права (глава 23);
  • юстиция, свобода и безопасность (глава 24);
  • экономические критерии;
  • государственные закупки (раздел 5);
  • статистика (глава 18);
  • финансовый контроль (глава 32).

Как сообщается, делегацию Европейского Союза возглавлял венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто от имени венгерского председательства в Совете Европейского Союза, с участием комиссара по соседству и расширению Оливера Варгеи.

Албанскую делегацию возглавлял премьер-министр Эдди Рама. Сийяото отметил, что Албания демонстрирует хорошие результаты в процессе интеграции в ЕС, а открытие первого важного раздела переговоров стало еще одной вехой в ее стремлении к расширению.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Политики США оказывают давление на Владимира Зеленского относительно того, почему не проводится мобилизация с 18 лет – Сергей Лещенко

Советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко сообщил, что «Президент Зеленский не продавился, и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без изменения призывного возраста».

Кабмин установил, что тексты нормативно-правовых актов нужно оформлять шрифтом цифрового государства e-Ukraine

Текст нормативно-правового акта, размещаемого на веб-сайтах субъектов правотворческой деятельности, оформляется с использованием шрифта e-Ukraine, который разрабатывался частным агентством

За май-сентябрь 2024 года вынесено постановлений о штрафах на сумму 7,54 млн грн – Ровенский ОТЦК

«Судебно-юридическая газета» поинтересовалась у Кабмина, какая сумма штрафов по постановлениям ТЦК поступила в бюджет.

Партнеры настаивают на снижении мобилизационного возраста в Украине – член комитета по внешней политике

Западные партнеры считают, что в Украине нужно снизить возраст мобилизации.

Предприятия столкнулись с игнорированием запросов на статус критичности, чтобы продолжить бронирование сотрудников

В профильной ассоциации сообщили о приостановлении рассмотрения запросов от бизнеса по поводу переподтверждения статуса критичности, что не позволяет продолжить бронирование сотрудников.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду