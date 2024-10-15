ЕС начал фактические переговоры о членстве с Албанией

Албания демонстрирует хорошие результаты в процессе вступления в ЕС, – венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

В Люксембурге 15 октября состоялось второе заседание Конференции по вступлению в ЕС с Албанией на уровне министров. Это фактическое начало переговоров о членстве страны в блоке. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.

Отмечается, что встреча открыла переговоры с Албанией по Кластеру 1: Основы, включая следующие сферы и разделы переговоров:

функционирование демократических институтов;

реформа государственного управления;

судебная власть и фундаментальные права (глава 23);

юстиция, свобода и безопасность (глава 24);

экономические критерии;

государственные закупки (раздел 5);

статистика (глава 18);

финансовый контроль (глава 32).

Как сообщается, делегацию Европейского Союза возглавлял венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто от имени венгерского председательства в Совете Европейского Союза, с участием комиссара по соседству и расширению Оливера Варгеи.

Албанскую делегацию возглавлял премьер-министр Эдди Рама. Сийяото отметил, что Албания демонстрирует хорошие результаты в процессе интеграции в ЕС, а открытие первого важного раздела переговоров стало еще одной вехой в ее стремлении к расширению.

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