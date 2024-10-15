Практика судів
  1. У світі

ЄС розпочав фактичні перемовини про членство з Албанією

16:08, 15 жовтня 2024
Албанія демонструє хороші результати в процесі вступу до ЄС, - угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто.
ЄС розпочав фактичні перемовини про членство з Албанією
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Люксембурзі 15 жовтня відбулося друге засідання Конференції з питань вступу до ЄС з Албанією на рівні міністрів. Це фактичний початок переговорів про членство країни в блоці. Відповідну заяву опублікувала Рада ЄС.

Зазначається, що зустріч відкрила переговори з Албанією по Кластеру 1: Основи, включаючи наступні сфери та розділи переговорів:

  • функціонування демократичних інститутів;
  • реформа державного управління;
  • судова влада та фундаментальні права (розділ 23);
  • юстиція, свобода та безпека (розділ 24);
  • економічні критерії;
  • державні закупівлі (розділ 5);
  • статистика (розділ 18);
  • фінансовий контроль (розділ 32).

Як повідомляється, делегацію Європейського Союзу очолював угорський міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сійярто від імені угорського головування в Раді Європейського Союзу, за участю комісара з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї.

Албанську делегацію очолював прем'єр-міністр Еді Рама. Сійяото зазначив, що Албанія демонструє добрі результати в процесі інтеграції до ЄС, а відкриття першого важливого розділу переговорів стало ще однією значною віхою в її прагненні до розширення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

ЄС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За травень-вересень 2024 року винесено постанов про штрафи на суму 7,54 млн грн – Рівненський ОТЦК

«Судово-юридична газета» поцікавилася у Кабміну, яка сума штрафів за постановами ТЦК надійшла до бюджету.

Партнери наполягають на зниженні мобілізаційного віку в Україні – член комітету з питань зовнішньої політики

Західні партнери вважають, що в Україні потрібно знизити вік мобілізації.

Підприємства стикнулися з ігноруванням запитів на статус критичності, щоб продовжити дію бронювання співробітників

У профільній асоціації повідомили про призупинення розгляду запитів від бізнесу стосовно перепідтвердження статусу критичності, що не дозволяє продовжити бронювання співробітників.

ЄС повинен обміркувати подальшу долю 4,5 млн українців, які перебувають під тимчасовим захистом у ЄС – лист Урсули фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн запропонувала розглянути питання подальшої долі українських громадян в Європі в рамках невідкладних змін до міграційного законодавства, зважаючи на потреби України та обмеженість ресурсів країн ЄС.

Кабмін встановив, що тексти нормативно-правових актів слід оформлювати шрифтом цифрової держави e-Ukraine

Текст нормативно-правового акта, що розміщується на веб-сайтах субʼєктів правотворчої діяльності, оформляється з використанням шрифту e-Ukraine, який розроблявся приватним агентством.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду