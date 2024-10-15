ЄС розпочав фактичні перемовини про членство з Албанією

У Люксембурзі 15 жовтня відбулося друге засідання Конференції з питань вступу до ЄС з Албанією на рівні міністрів. Це фактичний початок переговорів про членство країни в блоці. Відповідну заяву опублікувала Рада ЄС.
Зазначається, що зустріч відкрила переговори з Албанією по Кластеру 1: Основи, включаючи наступні сфери та розділи переговорів:
Як повідомляється, делегацію Європейського Союзу очолював угорський міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сійярто від імені угорського головування в Раді Європейського Союзу, за участю комісара з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї.
Албанську делегацію очолював прем'єр-міністр Еді Рама. Сійяото зазначив, що Албанія демонструє добрі результати в процесі інтеграції до ЄС, а відкриття першого важливого розділу переговорів стало ще однією значною віхою в її прагненні до розширення.
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