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Держпраці роз’яснює, скільки існує видів інструктажів з охорони праці, хто проводить та яка періодичність

14:13, 22 жовтня 2024
За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.
Держпраці роз’яснює, скільки існує видів інструктажів з охорони праці, хто проводить та яка періодичність
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Управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці пояснює, які є види та яка періодичність проведення  інструктажів з охорони праці.

Зазначається, що згідно зі ст. 18 Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов’язаний забезпечити проведення  з працівниками інструктажів з питань промислової безпеки та охорони праці.

Вступний

Вступний інструктаж проводиться:

  • з усіма працівниками, яких приймають на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
  • з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи на підприємстві;
  • з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики;
  • у разі екскурсії на підприємство.

Вступний інструктаж проводить спеціаліст служби охорони праці із записом до журналу реєстрації вступного інструктажу.

Первинний

Первинний інструктаж проводиться:

  • до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником;
  • з новоприйнятим на роботу фахівцем;
  • з працівником, якого переводять з одного цеху виробництва до іншого;
  • у разі якщо працівник виконуватиме нову для нього роботу;
  • з працівником, який прибув у відрядження і  бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.

Такий інструктаж проводитися індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт, а також з урахуванням вимог орієнтованого переліку питань первинного інструктажу.

Повторний

Повторний інструктаж проводять з працівником на робочому місце не рідше 1 разу на 3 місяці  на роботах з підвищеною небезпекою, на інших видах робіт – 1 раз на 6 місяців.

Інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом  і змістом  переліку питань первинного інструктажу.

Позаплановий

Проводиться у разі введення в дію  нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також у разі внесення  змін та доповнень до них;

  • при зміні технологічного процесу та інших факторів, що впливають на стан охорони праці та промислової безпеки;
  • при  порушенні працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести  або вже  призвели до травм, аварій, пожеж, тощо;
  • при виявленні фахівцями, які здійснюють державний нагляд та контроль за охороною праці, незнання  вимог безпеки щодо робіт, які виконують працівники;
  • при перерві в роботі працівників  більше ніж на 30 календарних днів для робіт з підвищеною небезпекою, для інших видів робіт – 60 календарних днів.

Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються у кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу проведення інструктажу.

Цільовий

Проводиться з працівниками при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою:

  • при ліквідації аварій, стихійного лиха;
  • при проведенні робіт, на які оформлюються наряд – допуск, розпорядження або інші документи.

Проводиться індивідуально з окремим працівником, або з групою працівників.

Обсяг і зміст інструктажів визначається залежно  від виду робіт, що їх має виконувати працівник.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередньо керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, майстер).

Інструктажі завершуються перевіркою знань працівників у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. Знання працівників перевіряє відповідальна особа, яка проводила інструктаж.

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Держпраці

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