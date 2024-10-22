Держпраці роз’яснює, скільки існує видів інструктажів з охорони праці, хто проводить та яка періодичність

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці пояснює, які є види та яка періодичність проведення інструктажів з охорони праці.

Зазначається, що згідно зі ст. 18 Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов’язаний забезпечити проведення з працівниками інструктажів з питань промислової безпеки та охорони праці.

Вступний

Вступний інструктаж проводиться:

з усіма працівниками, яких приймають на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи на підприємстві;

з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики;

у разі екскурсії на підприємство.

Вступний інструктаж проводить спеціаліст служби охорони праці із записом до журналу реєстрації вступного інструктажу.

Первинний

Первинний інструктаж проводиться:

до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником;

з новоприйнятим на роботу фахівцем;

з працівником, якого переводять з одного цеху виробництва до іншого;

у разі якщо працівник виконуватиме нову для нього роботу;

з працівником, який прибув у відрядження і бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.

Такий інструктаж проводитися індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт, а також з урахуванням вимог орієнтованого переліку питань первинного інструктажу.

Повторний

Повторний інструктаж проводять з працівником на робочому місце не рідше 1 разу на 3 місяці на роботах з підвищеною небезпекою, на інших видах робіт – 1 раз на 6 місяців.

Інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Позаплановий

Проводиться у разі введення в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також у разі внесення змін та доповнень до них;

при зміні технологічного процесу та інших факторів, що впливають на стан охорони праці та промислової безпеки;

при порушенні працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або вже призвели до травм, аварій, пожеж, тощо;

при виявленні фахівцями, які здійснюють державний нагляд та контроль за охороною праці, незнання вимог безпеки щодо робіт, які виконують працівники;

при перерві в роботі працівників більше ніж на 30 календарних днів для робіт з підвищеною небезпекою, для інших видів робіт – 60 календарних днів.

Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються у кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу проведення інструктажу.

Цільовий

Проводиться з працівниками при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою:

при ліквідації аварій, стихійного лиха;

при проведенні робіт, на які оформлюються наряд – допуск, розпорядження або інші документи.

Проводиться індивідуально з окремим працівником, або з групою працівників.

Обсяг і зміст інструктажів визначається залежно від виду робіт, що їх має виконувати працівник.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередньо керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, майстер).

Інструктажі завершуються перевіркою знань працівників у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. Знання працівників перевіряє відповідальна особа, яка проводила інструктаж.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.