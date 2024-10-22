Держпраці роз’яснює, скільки існує видів інструктажів з охорони праці, хто проводить та яка періодичність

Управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці пояснює, які є види та яка періодичність проведення інструктажів з охорони праці.
Зазначається, що згідно зі ст. 18 Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов’язаний забезпечити проведення з працівниками інструктажів з питань промислової безпеки та охорони праці.
Вступний
Вступний інструктаж проводиться:
Вступний інструктаж проводить спеціаліст служби охорони праці із записом до журналу реєстрації вступного інструктажу.
Первинний
Первинний інструктаж проводиться:
Такий інструктаж проводитися індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт, а також з урахуванням вимог орієнтованого переліку питань первинного інструктажу.
Повторний
Повторний інструктаж проводять з працівником на робочому місце не рідше 1 разу на 3 місяці на роботах з підвищеною небезпекою, на інших видах робіт – 1 раз на 6 місяців.
Інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.
Позаплановий
Проводиться у разі введення в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також у разі внесення змін та доповнень до них;
Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються у кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу проведення інструктажу.
Цільовий
Проводиться з працівниками при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою:
Проводиться індивідуально з окремим працівником, або з групою працівників.
Обсяг і зміст інструктажів визначається залежно від виду робіт, що їх має виконувати працівник.
Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередньо керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, майстер).
Інструктажі завершуються перевіркою знань працівників у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. Знання працівників перевіряє відповідальна особа, яка проводила інструктаж.
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