На Центральному вокзалі Києва відкриють інклюзивне банківське відділення

Укрзалізниця повідомила, що на Центральному залізничному вокзалі Києва незабаром з'явиться інклюзивне мінібанківське відділення.
«Цей новий простір для надання банківських послуг стане важливим доповненням до загальної модернізації вокзалу. Він забезпечить пасажирам і відвідувачам зручний доступ до фінансових операцій, сприяючи підвищенню рівня обслуговування на головному вокзалі країни», - йдеться у повідомленні.
Відділення буде обладнане для безперешкодного доступу людей з інвалідністю та маломобільних громадян. Укрзалізниця також провела зустріч з представниками найбільших банків для обговорення технічних вимог і умов аукціону на оренду приміщення.
Нагадаємо, Укрзалізниця також планує створити фудкорти, кав’ярні та книгарні на вокзалах.
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