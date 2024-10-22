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На Центральному вокзалі Києва відкриють інклюзивне банківське відділення

19:18, 22 жовтня 2024
На головному вокзалі країни з'явиться банківське відділення для людей з інвалідністю.
На Центральному вокзалі Києва відкриють інклюзивне банківське відділення
Джерело фото: citykiev
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Укрзалізниця повідомила, що на Центральному залізничному вокзалі Києва незабаром з'явиться інклюзивне мінібанківське відділення.

«Цей новий простір для надання банківських послуг стане важливим доповненням до загальної модернізації вокзалу. Він забезпечить пасажирам і відвідувачам зручний доступ до фінансових операцій, сприяючи підвищенню рівня обслуговування на головному вокзалі країни», - йдеться у повідомленні.

Відділення буде обладнане для безперешкодного доступу людей з інвалідністю та маломобільних громадян. Укрзалізниця також провела зустріч з представниками найбільших банків для обговорення технічних вимог і умов аукціону на оренду приміщення.

Нагадаємо, Укрзалізниця також планує створити фудкорти, кав’ярні та книгарні на вокзалах.

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Укрзалізниця

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