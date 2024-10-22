На Центральном вокзале Киева откроют инклюзивное банковское отделение

На главном вокзале страны появится банковское отделение для людей с инвалидностью.

Источник фото: citykiev

Укрзализныця сообщила, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева вскоре появится инклюзивное мини-банковское отделение.

«Это новое пространство для предоставления банковских услуг станет важным дополнением к общей модернизации вокзала. Оно обеспечит пассажирам и посетителям удобный доступ к финансовым операциям, способствуя повышению уровня обслуживания на главном вокзале страны», - говорится в сообщении.

Отделение будет оборудовано для беспрепятственного доступа людей с инвалидностью и маломобильных граждан. Укрзализныця также провела встречу с представителями крупнейших банков для обсуждения технических требований и условий аукциона на аренду помещения.

Напомним, Укрзализныця также планирует создать фудкорты, кафе и книжные магазины на вокзалах.

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