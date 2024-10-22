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Молодежь до 25 лет получит до 150 тысяч гривен на собственный бизнес через еРобота

12:41, 22 октября 2024
Государство помогает молодежи открыть бизнес – до 150 тысяч гривен без ФЛП и рабочих мест.
Молодежь до 25 лет получит до 150 тысяч гривен на собственный бизнес через еРобота
Источник фото: agrotimes.ua
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Украинцы в возрасте до 25 лет теперь имеют возможность получить до 150 тысяч гривен на открытие собственного дела через правительственную программу еРобота. Об этом сообщает пресс-служба «Дії». Государство упростило условия для молодых предпринимателей: теперь получить грант можно без обязательного создания рабочих мест.

Для участия нужно выполнить несколько шагов на портале Дія: зарегистрироваться или авторизоваться, заполнить заявку, прикрепить бизнес-план и подписать документы электронной подписью. Государственный центр занятости будет принимать решение на основе бизнес-плана, репутации и интервью с кандидатом.

Новые условия действуют только для молодежи, которая еще не имеет статуса ФЛП. Программа еРобота, предоставляющая безвозвратные гранты, поддержала более 20 тысяч предпринимателей за последние два года. Проект инициирован премьер-министром Денисом Шмыгалем при участии ряда министерств и Ощадбанка.

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бизнес Дия

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