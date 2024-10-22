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Правительство запустило Штаб сплоченных общин для оперативного информирования об отопительном сезоне

11:30, 22 октября 2024
В рамках инициативы будут информировать о ходе отопительного сезона 2024-2025 по всей стране.
Правительство запустило Штаб сплоченных общин для оперативного информирования об отопительном сезоне
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Министерство развития общин и территорий инициировало создание соцсети «Штаб сплоченных общин». На страницах в соцсетях будет публиковаться наиболее оперативная информация о ходе отопительного сезона 2024-2025 года по всей стране.

В рамках деятельности Штаба, граждане будут иметь возможность получать:

  • Актуальные новости о подготовке общин и регионов к отопительному сезону
  • Советы и инструкции на случай критических ситуаций
  • Оперативную информацию в случае обстрелов
  • Рекомендации по обеспечению безопасности во время отопительного сезона

Цель Штаба — обеспечить украинцев актуальной и своевременной информацией, подготовить к возможным вызовам отопительного сезона. Следить за обновлениями можно через ссылку – здесь.

В Штаб сплоченных общин вошли представители ключевых государственных органов:

  • Министерства развития общин и территорий Украины
  • Министерства энергетики
  • Министерства внутренних дел
  • Министерства здравоохранения
  • Министерства образования и науки
  • Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
  • Фонда Энергоэффективности
  • Укрэнерго
  • Нефтегаза
  • Областных военных администраций
  • Органов местного самоуправления

Отметим, что в столице уже более тысячи зданий социальной сферы подключены к теплу.

Как сообщили в КГГА, это 341 школа, 402 детских сада, 209 лечебных учреждений, 99 административных зданий и учреждений социально-бытового направления и 1 учебное заведение. Эти учреждения подключают по индивидуальным заявкам руководителей.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что стало известно, почему в Киеве пока не будут включать отопление в квартирах.

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Кабинет Министров Украины

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