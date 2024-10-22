Правительство запустило Штаб сплоченных общин для оперативного информирования об отопительном сезоне

Министерство развития общин и территорий инициировало создание соцсети «Штаб сплоченных общин». На страницах в соцсетях будет публиковаться наиболее оперативная информация о ходе отопительного сезона 2024-2025 года по всей стране.
В рамках деятельности Штаба, граждане будут иметь возможность получать:
Цель Штаба — обеспечить украинцев актуальной и своевременной информацией, подготовить к возможным вызовам отопительного сезона. Следить за обновлениями можно через ссылку – здесь.
В Штаб сплоченных общин вошли представители ключевых государственных органов:
Отметим, что в столице уже более тысячи зданий социальной сферы подключены к теплу.
Как сообщили в КГГА, это 341 школа, 402 детских сада, 209 лечебных учреждений, 99 административных зданий и учреждений социально-бытового направления и 1 учебное заведение. Эти учреждения подключают по индивидуальным заявкам руководителей.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что стало известно, почему в Киеве пока не будут включать отопление в квартирах.
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