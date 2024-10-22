Уряд запустив Штаб згуртованих громад для оперативного інформування про опалювальний сезон

Міністерство розвитку громад та територій ініціювало створення соцмережі «Штаб згуртованих громад». На сторінках у соцмережах публікуватиметься найоперативніша інформація про перебіг опалювального сезону 2024-2025 року по всій країні.
В рамках діяльності Штабу, громадяни матимуть можливість отримувати:
Мета Штабу — забезпечити українців актуальною та своєчасною інформацією, підготувати до можливих викликів опалювального сезону. Слідкувати за оновленнями можна через за посилання – тут.
До Штабу згуртованих громад увійшли представники ключових державних органів:
Зазначимо, що у столиці уже понад тисяча будівель соціальної сфери підключена до тепла.
Як повідомили у КМДА, це 341 школа, 402 дитячих садочки, 209 лікувальних закладів, 99 адміністративних будівель і закладів соціально-побутового напряму та 1 навчальний заклад. Ці установи підключають за індивідуальними заявками керівників.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що стало відомо, чому в столиці поки не вмикатимуть опалення у квартирах.
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