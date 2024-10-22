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Уряд запустив Штаб згуртованих громад для оперативного інформування про опалювальний сезон

11:30, 22 жовтня 2024
В рамках ініціативи інформуватимуть про перебіг опалювального сезону 2024-2025 року по всій країні.
Уряд запустив Штаб згуртованих громад для оперативного інформування про опалювальний сезон
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Міністерство розвитку громад та територій ініціювало створення соцмережі «Штаб згуртованих громад». На сторінках у соцмережах публікуватиметься найоперативніша інформація про перебіг опалювального сезону 2024-2025 року по всій країні.

В рамках діяльності Штабу, громадяни матимуть можливість отримувати:

  • Актуальні новини про підготовку громад та регіонів до опалювального сезону
  • Поради та інструкції на випадок критичних ситуацій
  • Оперативну інформацію у випадку обстрілів
  • Рекомендації щодо забезпечення безпеки під час опалювального сезону

Мета Штабу — забезпечити українців актуальною та своєчасною інформацією, підготувати до можливих викликів опалювального сезону. Слідкувати за оновленнями можна через за посилання – тут.  

До Штабу згуртованих громад увійшли представники ключових державних органів:

  • Міністерства розвитку громад та територій України
  • Міністерства енергетики
  • Міністерства внутрішніх справ
  • Міністерства охорони здоров’я
  • Міністерства освіти і науки
  • Державної служби з надзвичайних ситуацій
  • Фонду Енергоефективності
  • Укренерго
  • Нафтогазу
  • Обласних військових адміністрацій
  • Органів місцевого самоврядування

Зазначимо, що у столиці уже понад тисяча будівель соціальної сфери підключена до тепла.

Як повідомили у КМДА, це 341 школа, 402 дитячих садочки, 209 лікувальних закладів, 99 адміністративних будівель і закладів соціально-побутового напряму та 1 навчальний заклад. Ці установи підключають за індивідуальними заявками керівників.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що стало відомо, чому в столиці поки не вмикатимуть опалення у квартирах.

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Кабінет Міністрів України

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