Уряд запустив Штаб згуртованих громад для оперативного інформування про опалювальний сезон

В рамках ініціативи інформуватимуть про перебіг опалювального сезону 2024-2025 року по всій країні.

Міністерство розвитку громад та територій ініціювало створення соцмережі «Штаб згуртованих громад». На сторінках у соцмережах публікуватиметься найоперативніша інформація про перебіг опалювального сезону 2024-2025 року по всій країні.

В рамках діяльності Штабу, громадяни матимуть можливість отримувати:

Актуальні новини про підготовку громад та регіонів до опалювального сезону

Поради та інструкції на випадок критичних ситуацій

Оперативну інформацію у випадку обстрілів

Рекомендації щодо забезпечення безпеки під час опалювального сезону

Мета Штабу — забезпечити українців актуальною та своєчасною інформацією, підготувати до можливих викликів опалювального сезону. Слідкувати за оновленнями можна через за посилання – тут.

До Штабу згуртованих громад увійшли представники ключових державних органів:

Міністерства розвитку громад та територій України

Міністерства енергетики

Міністерства внутрішніх справ

Міністерства охорони здоров’я

Міністерства освіти і науки

Державної служби з надзвичайних ситуацій

Фонду Енергоефективності

Укренерго

Нафтогазу

Обласних військових адміністрацій

Органів місцевого самоврядування

Зазначимо, що у столиці уже понад тисяча будівель соціальної сфери підключена до тепла.

Як повідомили у КМДА, це 341 школа, 402 дитячих садочки, 209 лікувальних закладів, 99 адміністративних будівель і закладів соціально-побутового напряму та 1 навчальний заклад. Ці установи підключають за індивідуальними заявками керівників.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що стало відомо, чому в столиці поки не вмикатимуть опалення у квартирах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.