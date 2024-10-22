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Велика Британія виділить Україні кредит на майже $3 млрд за рахунок заморожених активів рф

10:54, 22 жовтня 2024
Позика буде підкріплена прибутками від заморожених російських активів.
Велика Британія виділить Україні кредит на майже $3 млрд за рахунок заморожених активів рф
Джерело фото: gov.uk
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Велика Британія надасть майже 3 млрд доларів у рамках спільного кредиту країн G7 для України на 50 млрд доларів, який гаситимуть за рахунок прибутків від російських активів. Про це повідомили в уряді Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Сума внеску Британії становитиме 2,26 млрд фунтів стерлінгів (це 2,94 млрд доларів США), позика буде підкріплена прибутками від заморожених російських активів. 

Британська позика надається як бюджетна підтримка для оборонних витрат України, що дозволить інвестувати у необхідну зброю.

«Ці нові кошти надаються у національних інтересах Британії, тому що передова нашої оборони, оборони нашої демократії і спільних цінностей, відбувається в окопах в Україні. Захищена й безпечна Україна означатиме захист і безпеку для Британії», – заявила міністерка фінансів Рейчел Рівз. 

Найближчими тижнями Британія має внести внутрішній законопроєкт, який уможливить швидке надання цих коштів.

Раніше у Financial Times писали, що США готові виділити Україні до 20 млрд доларів в рамках кредиту G7, який буде погашатися за рахунок прибутку, отриманого від заморожених активів рф.

Як писала «Судово-юридична газета», Рада ЄС 9 жовтня погодила надання Україні позики 35 мільярдів євро (40 млрд доларів) та новий кредитний механізм на виконання зобов’язань G7.

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гроші кредит війна Великобританія G7

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