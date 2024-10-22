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Повістки «Укрпоштою» отримують і ті, хто оновили військово-облікові дані, і ті, хто не з’явився до ТЦК

10:36, 22 жовтня 2024
Списки для оповіщення військовозобов'язаних формує Міноборони, а не ТЦК, – пояснив начальник адміністративного відділу РТЦК у Києві.
Повістки «Укрпоштою» отримують і ті, хто оновили військово-облікові дані, і ті, хто не з’явився до ТЦК
Джерело фото: kyiv24.news
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідно до прийнятих змін в законодавстві, після 16 липня передбачена можливість надсилати повістки «Укрпоштою». Повістки будуть надсилатися за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних.

На те, щоб забрати рекомендований лист, який надіслав ТЦК, з пошти у чоловіків буде три дні. В іншому випадку на них чекає постанова ТЦК про штраф від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч гривень.

Військовозобов’язані, які оновили свої військово-облікові дані або не з’явилися до територіальних центрів комплектування (ТЦК), можуть отримати повістку поштою. Про це повідомив начальник адміністративного відділу РТЦК у Києві Олег Коротченко під час телемарафону.

Коротченко пояснив, що списки для оповіщення військовозобов'язаних формує Міністерство оборони, а ТЦК лише затверджує повістки електронним підписом та надсилає їх адресатам через «Укрпошту».

«Певні алгоритми щодо внесення певних військовозобов’язаних до списків оповіщення створюються за ініціативи Міністерства оборони. Тобто конкретно вони обирають за допомогою засобів системи «Оберіг», хто буде підлягати оповіщенню», – пояснив Коротченко, додавши, що «до нашої (ТЦК – ред.) компетенції входить фактично тільки сформувати ці повістки. Зафіксувати їх або затвердити електронним підписом і тоді вже вони відправляються до адресату певним ланцюгом».

Коротченко зазначив, що повістки отримують як ті, хто уточнював свої дані через Резерв+, так і ті, хто не з’являвся до ТЦК.

Після отримання повістки військовозобов'язаний зобов'язаний протягом 7 днів звернутися до ТЦК для проходження медичної комісії, визначення придатності та подальшого процесу призову або укладання контракту із ЗСУ.

За порушення строків явки можуть бути наслідки, включаючи адміністративну відповідальність.

Нагадаємо, Укрпошта передала в доставку понад 20 тисяч повісток для військовозобов'язаних.

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