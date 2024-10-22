У Великій Британії суд ухвалив, що називати чоловіка «лисим» — це домагання

В суді зазначили, що використання цього слова щодо чоловіка може порушити закони про рівність, оскільки воно нерозривно пов'язане зі статтю.

Фото: Daily Mail

Верховний суд Великобританії прирівняв до домагання слово «лисий», сказане чоловікові. Про це повідомляє Daily Mail.

У нещодавно опублікованому повному рішенні суддя заявила, що використання цього слова щодо чоловіка може порушити закони про рівність, оскільки воно нерозривно пов'язане зі статтю.

Відповідно до нової ухвали суду, слово «лисий» на адресу чоловіка тепер кваліфікується як сексуальне домагання. Це рішення стало результатом судового розгляду між Тоні Фінном та його колишнім роботодавцем, компанією British Bung, у справі, що виникла після звільнення Фінна у травні 2021 року.

Після звільнення Фінн подав позов до Апеляційного трибуналу з трудових суперечок, стверджуючи, що став жертвою домагань через образу, яку його начальник сказав під час сварки. Позивач повідомив, що керівник назвав його «лисим ублюдком».

У лютому 2022 року суд виніс ухвалу на користь Фінна, а його колишній роботодавець відразу ж оскаржив це рішення. У результаті апеляцію було відхилено — суддя Наомі Елленбоген зазначила, що коментарі екс-начальника про лисину Тоні були «нерозривно пов'язані зі статтю».

Суддя додала, що висловлювання про лисину чоловіка на роботі еквівалентне коментуванню розмірів жіночих грудей. Рішення судді, яке було опубліковано в повному обсязі, тепер відкриває Фінну можливість отримати компенсацію.

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