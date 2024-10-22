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В Великобритании суд постановил, что называть мужчину «лысым» — это домогательство

10:25, 22 октября 2024
В суде отметили, что использование этого слова в отношении мужчины может нарушить законы о равенстве, поскольку оно неразрывно связано с полом.
В Великобритании суд постановил, что называть мужчину «лысым» — это домогательство
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Верховный суд Великобритании приравнял к домогательству слово «лысый», сказанное мужчине. Об этом сообщает Daily Mail.

В недавно опубликованном полном решении судья заявила, что использование этого слова в отношении мужчины может нарушить законы о равенстве, поскольку оно «неразрывно связано с полом».

В соответствии с новым постановлением суда, слово «лысый» в адрес мужчины теперь квалифицируется как сексуальное домогательство. Это решение стало результатом судебного разбирательства между Тони Финном и его бывшим работодателем, компанией British Bung, по делу, возникшему после увольнения Финна в мае 2021 года.

После увольнения Финн подал иск в Апелляционный трибунал по трудовым спорам, утверждая, что стал жертвой домогательств из-за оскорбления, произнесенного его начальником в ходе ссоры. Истец сообщил, что руководитель назвал его «лысым ублюдком».

В феврале 2022 года суд вынес решение в пользу Финна, а его бывший работодатель сразу же обжаловал это решение. В итоге апелляция была отклонена — судья Наоми Элленбоген отметила, что комментарии экс-начальника о лысине Тони были «неразрывно связаны с полом».

Судья добавила, что высказывание о лысине мужчины на работе эквивалентно комментированию размеров женской груди. Решение судьи, которое было опубликовано в полном объеме, теперь открывает Финну возможность получить компенсацию.

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