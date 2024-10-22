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«Пятерка Центрального парка» подала в суд на Трампа за клевету во время дебатов

11:12, 22 октября 2024
Пятеро оправданных по делу 1989 года Центрального парка требуют справедливости в суде.
«Пятерка Центрального парка» подала в суд на Трампа за клевету во время дебатов
Источник фото: Getty Images
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Пятеро мужчин, неправомерно осужденных несколько десятилетий назад за нападение на бегуна в Центральном парке Нью-Йорка, подали иск против Дональда Трампа. Они обвиняют его в «ложных и клеветнических» заявлениях, сделанных во время недавних президентских дебатов, сообщает BBC.

Истцы, известные как «пятерка Центрального парка» - Юсеф Салам, Рэймонд Сантана, Кевин Ричардсон, Энтрон Браун и Кори Уайз, - были осуждены в 1989 году за изнасилование и нападение, однако в 2002 году их оправдали после новых доказательств ДНК и признания настоящего преступника.

Иск был подан после заявления Трампа, сделанного во время дебатов в сентябре, когда он утверждал, что эти мужчины признались в совершении преступления. Трамп также во время дебатов защищал свое решение покупать рекламу, которая призывала к смертной казни, когда дело было в разгаре.

«Они признали - они сказали, они признали себя виновными. И я сказал, хорошо, если они признают себя виновными, они сильно ранили человека, в конце концов убили человека», - заявил Трамп во время дебатов.

В иске мужчины утверждают, что Трамп сделал эти заявления «небрежно» и «с безрассудным пренебрежением к истине», и что их признания были получены под принуждением.

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