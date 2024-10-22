«П’ятірка Центрального парку» подала до суду на Трампа за наклеп під час дебатів

П’ятеро виправданих за справою 1989 року Центрального парку вимагають справедливості в суді.

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П'ятеро чоловіків, неправомірно засуджених кілька десятиліть тому за напад на бігуна в Центральному парку Нью-Йорка, подали позов проти Дональда Трампа. Вони звинувачують його у «неправдивих і наклепницьких» заявах, зроблених під час нещодавніх президентських дебатів, повідомляє BBC.

Позивачі, відомі як «п'ятірка Центрального парку» — Юсеф Салам, Реймонд Сантана, Кевін Річардсон, Ентрон Браун та Корі Вайз, — були засуджені у 1989 році за зґвалтування та напад, однак у 2002 році їх виправдали після нових доказів ДНК і зізнання справжнього злочинця.

Позов був поданий після заяви Трампа, зробленої під час дебатів у вересні, коли він стверджував, що ці чоловіки зізналися у скоєнні злочину. Трамп також під час дебатів захищав своє рішення купувати рекламу, яка закликала до смертної кари, коли справа була у розпалі.

«Вони визнали ‒ вони сказали, вони визнали себе винними. І я сказав, добре, якщо вони визнають себе винними, вони сильно поранили людину, зрештою вбили людину», — заявив Трамп під час дебатів.

У позові чоловіки стверджують, що Трамп зробив ці заяви «недбало» і «з безрозсудною зневагою до істини», і що їхні зізнання були отримані під примусом.

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