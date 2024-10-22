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Повестки «Укрпочтой» получают и те, кто обновили военно-учетные данные, и те, кто не явился в ТЦК

10:36, 22 октября 2024
Списки для оповещения военнообязанных формирует Минобороны, а не ТЦК, – пояснил начальник административного отдела РТЦК в Киеве.
Повестки «Укрпочтой» получают и те, кто обновили военно-учетные данные, и те, кто не явился в ТЦК
Источник фото: kyiv24.news
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», согласно принятым изменениям в законодательстве, после 16 июля предусмотрена возможность посылать повестки «Укрпочтой». Повестки будут посылаться по тем адресам, которые были указаны при обновлении военно-учетных данных.

На то, чтобы забрать заказное письмо, которое прислал ТЦК, с почты у мужчин будет три дня. В противном случае их ждет постановление ТЦК о штрафе от 17 тысяч гривен до 25,5 тысяч гривен.

Военнообязанные, которые обновили свои военно-учетные данные или не явились в территориальные центры комплектования (ТЦК), могут получить повестку по почте. Об этом сообщил начальник административного отдела РТЦК в Киеве Олег Коротченко во время телемарафона.

Коротченко пояснил, что списки для оповещения военнообязанных формирует Министерство обороны, а ТЦК только утверждает повестки электронной подписью и отправляет их адресатам через «Укрпочту».

«Определенные алгоритмы по внесению определенных военнообязанных в списки оповещения создаются по инициативе Министерства обороны. То есть конкретно они выбирают с помощью средств системы «Оберіг», кто будет подлежать оповещению», - пояснил Коротченко, добавив, что «в нашу (ТЦК - ред.) компетенцию входит фактически только сформировать эти повестки. Зафиксировать их или утвердить электронной подписью и тогда уже они отправляются к адресату определенной цепью».

Коротченко отметил, что повестки получают как те, кто уточнял свои данные через Резерв+, так и те, кто не являлся в ТЦК.

После получения повестки военнообязанный обязан в течение 7 дней обратиться в ТЦК для прохождения медицинской комиссии, определения пригодности и дальнейшего процесса призыва или заключения контракта с ВСУ.

За нарушение сроков явки могут быть последствия, включая административную ответственность.

Напомним, Укрпочта передала в доставку более 20 тысяч повесток для военнообязанных.

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повестка ТЦК Минобороны мобилизация Резерв+ Оберег

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