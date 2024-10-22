Великобритания выделит Украине кредит на почти $3 млрд за счет замороженных активов рф

Кредит ​​будет подкреплен доходами от замороженных российских активов.

Источник фото: gov.uk

Великобритания выделит почти 3 млрд долларов в рамках совместного кредита стран G7 для Украины на 50 млрд долларов, который будут гасить за счет доходов от российских активов. Об этом сообщили в правительстве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Сумма взноса Британии будет составлять 2,26 млрд фунтов стерлингов (это 2,94 млрд долларов США), заем будет подкреплен доходами от замороженных российских активов.

Британская ссуда предоставляется как бюджетная поддержка для оборонных расходов Украины, что позволит инвестировать в необходимое оружие.

Эти новые средства предоставляются в национальных интересах Британии, потому что передовая нашей обороны, оборона нашей демократии и общих ценностей, происходит в окопах в Украине. Защищенная и безопасная Украина будет означать защиту и безопасность для Британии», – заявила министр финансов Рейчел Ривз.

В ближайшие недели Британия должна внести внутренний законопроект, который позволит быстрое предоставление этих средств.

Ранее Financial Times писали, что в США готовы выделить Украине до 20 млрд долларов в рамках кредита G7, который будет погашаться за счет прибыли, полученной от замороженных активов рф.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Совет ЕС 9 октября согласовал предоставление Украине кредита в 35 миллиардов евро (40 млрд долларов) и новый кредитный механизм на выполнение обязательств G7.

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