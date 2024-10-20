США выделят $20 млрд Украине в рамках кредита от G7 из замороженных активов рф — FT

Переговоры о кредите ускоряются, потому что западные чиновники хотят предоставить финансирование Киеву до конца года.

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США готовы выделить Украине до 20 млрд долларов в рамках кредита G7, который будет погашаться за счет прибыли, полученной от замороженных активов рф, пишет Financial Times.

По данным источника, переговоры о кредите ускоряются, поскольку западные чиновники хотят предоставить финансирование Киеву до конца года, осознавая, что в случае победы кандидата в президенты Дональда Трампа на выборах в США помощь Вашингтона Украине может быть прекращена.

Страны «Большой семерки» уже несколько месяцев ведут переговоры по структуре кредита в размере 50 млрд долларов, согласованного в июне, причем до недавнего времени ожидалось, что вклад Вашингтона будет меньше, чем планировалось изначально, поскольку ЕС не смог гарантировать, что российские активы останутся обездвиженными по меньшей мере три года.

Но 18 октября американские чиновники сообщили своим коллегам из G7, что Вашингтон предоставит полную первоначальную сумму, составляющую около 20 млрд долларов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Совет ЕС 9 октября согласовал предоставление Украине кредита в 35 миллиардов евро (40 млрд долларов) и новый кредитный механизм на выполнение обязательств G7.

Позже стало известно, что кредит ЕС Украине в 35 млрд евро регрессный и содержит риск, что его придется возвращать

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