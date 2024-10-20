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США виділять $20 млрд Україні в рамках кредиту від G7 із заморожених активів рф — FT

08:12, 20 жовтня 2024
Переговори про кредит прискорюються, оскільки західні чиновники хочуть надати фінансування Києву до кінця року.
США виділять $20 млрд Україні в рамках кредиту від G7 із заморожених активів рф — FT
Фото: reuters
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США готові виділити Україні до 20 млрд доларів в рамках кредиту G7, який буде погашатися за рахунок прибутку, отриманого від заморожених активів рф, пише Financial Times.

За даними джерела, переговори про кредит прискорюються, оскільки західні чиновники хочуть надати фінансування Києву до кінця року, усвідомлюючи, що в разі перемоги кандидата в президенти Дональда Трампа на виборах у США, допомога Вашингтона Україні може бути припинена.

Країни «Великої сімки» вже кілька місяців ведуть переговори щодо структури кредиту в розмірі 50 млрд доларів, узгодженого в червні, причому донедавна очікувалося, що внесок Вашингтона буде меншим, ніж планувалося спочатку, оскільки ЄС не зміг гарантувати, що російські активи залишаться знерухомленими щонайменше на три роки.

Але 18 жовтня американські чиновники повідомили своїм колегам з G7, що Вашингтон надасть повну початкову суму, що становить близько 20 млрд доларів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Рада ЄС 9 жовтня погодила надання Україні позики 35 мільярдів євро (40 млрд доларів) та новий кредитний механізм на виконання зобов’язань G7.

Згодом стало відомо, позика ЄС Україні у 35 млрд євро є регресною і містить ризик, що її доведеться повертати.

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США кредит G7

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